Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом...

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни."При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года", — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Голикова также предложила работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удаленку.После ноябрьских выходных регионам следует "аккуратно открывать" отрасли после нерабочих дней, добавила вице-премьер. Они могут сами принять решение о том, чтобы отправить неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию, сообщает издание РИА-новости.По словам пресс-секретаря регионального Роспотребнадзора Марины Колтуновой, во Владимирской области ситуация по коронавирусу не такая тяжелая, как в других областях. Объявление коронавирусных каникул без закрытия мест массового посещения людей, общепита является полумерой и не приведет к должному результату.По словам Марины Колтуновой, сейчас важнее защитить пожилых людей в возрасте 60+. Именно они подвержены заболеванию коронавирусом и в том числе в тяжелых формах. Введение удаленки и соблюдение самоизоляции для них может помочь переломить ситуацию.Отметим, что, по сообщению ТАСС, премьер Михаил Мишустин Мишустин поддержал предложение Голиковой о нерабочих днях.В состав семи регионов с самой тяжелой обстановкой по коронавирусу Владимирская область не вошла. Зато в этом списке есть соседняя с нами Ивановская область.