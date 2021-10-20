«Ростелеком» подключил к современным услугам связи более 200 коттеджей поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области. В домах проживают семьи сотрудников фармацевтической

«Ростелеком» подключил к современным услугам связи более 200 коттеджей поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области. В домах проживают семьи сотрудников фармацевтической компании АО «Генериум», у которых теперь появилась возможность пользоваться современными телекоммуникационными услугами. В их числе – интернет со скоростью до 100 Мбит/с, видеосервис Wink, объединяющий преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, цифровая телефония, а также