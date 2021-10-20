Счетная палата Владимирской области провела аудит эффективности использования бюджетных средств,...

Счетная палата Владимирской области провела аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию региональных проектов, в том числе расходов на создание цифровой платформы Владимирской области.По результатам аудита установлено, что средства областного бюджета в сумме 39991,2 тыс. руб. использованы неэффективно, условия контракта не выполнены, цель закупки не достигнута.Как показала оценка результата закупки по состоянию на сентябрь 2021 года (спустя 21 месяц после оплаты услуг по государственному контракту) цифровая платформа, а также каждый из 11 ее сервисов, не соответствуют требованиям технического задания. Функции и возможности по отдельным сервисам реализованы от 61% до 97%, Цифровой платформы в целом – на 88%. Цифровая платформа в промышленную эксплуатацию не введена.По результатам аудита закупки информация об отдельных фактах и нарушениях направлена в прокуратуру Владимирской области и правоохранительные органы, сообщается на официальной странице Счетной палаты Владимирской области.