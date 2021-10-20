Аудиторы Счетной палаты области изучили, как расходовались бюджетные миллионы на разработку региональной цифровой платформы. По результатам аудита, выяснилось, что средства областного

Аудиторы Счетной палаты области изучили, как расходовались бюджетные миллионы на разработку региональной цифровой платформы. По результатам аудита, выяснилось, что средства областного бюджета – 39 миллионов 991 тысяча 200 рублей использованы неэффективно, условия контракта не выполнены, а цель закупки не достигнута. Аудиторы установили, что цифровая платформа не соответствует техническому заданию. Как показала оценка результата закупки по