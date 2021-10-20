Было отмечено, что за 9 месяцев 2021 года по расследованным следователями органов внутренних дел преступлениям обеспечено возмещение ущерба на сумму около 91,5 млрд рублей...

Сегодня в зале коллегии МВД России состоялось оперативное совещание, в ходе которого заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев подвел итоги деятельности органов предварительного следствия за 9 месяцев 2021 года. Глава департамента дал оценку результатам работы следственных подразделений и обозначил приоритетные направления на предстоящий период.В мероприятии приняли участие руководящий состав Следственного департамента МВД России, и – в режиме видеоконференцсвязи – руководители органов предварительного следствия регионального уровня, подразделений на транспорте, а также следственной части ГУ МВД России по СКФО.Открывая совещание, Сергей Лебедев представил личному составу нового заместителя начальника Главного управления МВД России по г. Москве – начальника Главного следственного управления полковника юстиции Виктора Городкова. Указ о его назначении на должность был подписан Президентом Российской Федерации 18 октября 2021 года.Заместитель Министра отметил, что за годы службы в органах внутренних дел Виктором Городковым пройден большой путь профессионального становления и накоплен значительный практический опыт, который позволит ему оптимизировать имеющиеся ресурсы для совершенствования работы вверенного ему следственного подразделения.Сергей Лебедев пожелал новому заместителю начальника Главного управления МВД России по г. Москве – начальнику Главного следственного управления успехов в служебной деятельности и выразил уверенность, что имеющийся потенциал будет максимально использован им для выполнения задач, стоящих сегодня перед крупнейшим следственным подразделением в стране.Подводя итоги работы органов предварительного следствия в системе МВД России, заместитель Министра отметил, что за девять месяцев текущего года удалось сохранить наметившуюся в прошлом году положительную динамику по основным направлениям деятельности.Улучшилась результативность предварительного следствия: направлено в суд с обвинительным заключением более 200 тысяч уголовных дел в отношении почти 232 тысяч обвиняемых.Следователями органов внутренних дел расследовано более 300 тысяч преступлений, из них 25 тысяч экономической направленности, в том числе почти четыре тысячи незаконных деяний в финансово-кредитной сфере, свыше трех тысяч фактов хищения бюджетных средств, 4,5 тысячи преступлений коррупционной направленности.Сергей Лебедев подчеркнул, что почти в два раза возросло количество расследованных преступлений, связанных с участием граждан в долевом строительстве; в полтора раза – посягательств, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на четверть – совершенных организованными группами или преступными сообществами.Было отмечено, что за 9 месяцев 2021 года по расследованным следователями органов внутренних дел преступлениям обеспечено возмещение ущерба на сумму около 91,5 млрд рублей.Заместитель Министра поблагодарил руководителей и личный состав следственных подразделений за активную работу, обратив внимание на успехи в организации деятельности органов предварительного следствия в регионах Российской Федерации. С положительной стороны он охарактеризовал результаты работы следственных подразделений Республики Алтай, Московской, Оренбургской и ряда других областей.С докладом о результатах деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России за 9 месяцев 2021 году выступил заместитель начальника Следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Александр Вохмянин. Он остановился на основных показателях работы следственных подразделений за прошедший период и выполнении задач, поставленных руководством Следственного департамента МВД России.Затем в режиме видеоконференцсвязи руководители органов предварительного следствия доложили о результатах служебной деятельности по отдельным направлениям, а также о принятых мерах, направленных на устранение недостатков в работе.В завершение совещания Сергей Лебедев обозначил актуальные направления работы следственных подразделений на предстоящий период 2021 года. Он отметил, что неизменной и первоочередной задачей остается быстрое, качественное расследование уголовных дел в строгом соответствии с требованиями закона. «Следует повысить результативность процессуальной деятельности, сосредоточив усилия на повышении качества и укреплении законности на всех стадиях предварительного следствия: от возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения и направления дела прокурору», - указал заместитель Министра.Глава департамента обратил особое внимание следователей на организацию работы по раскрытию «неочевидных» преступлений и преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, особенно дистанционных хищений. Он подчеркнул, что раскрытие и расследование столь активно развивающегося вида преступности нуждается в качественном методическом сопровождении с одновременным тщательным ведомственным контролем на всех уровнях.По словам Сергея Лебедева, более внимательного подхода также требуют вопросы формирования кадрового состава следственных подразделений, организации работы по морально-психологическому обеспечению сотрудников и защиты деловой репутации органов предварительного следствия. Заместитель Министра потребовал от руководителей следственных подразделений уделить особое внимание вопросам соблюдения дисциплины и законности подчиненными сотрудниками.