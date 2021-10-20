Установлено, что на Таллинской улице подозреваемые подошли к мужчине и, нанеся несколько ударов в область головы, забрали у него личные вещи и скрылись...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Строгино задержали двоих мужчин по подозрению в грабеже», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что на Таллинской улице подозреваемые подошли к мужчине и, нанеся несколько ударов в область головы, забрали у него личные вещи и скрылись. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на улице Катукова. Ими оказались двое мужчин в возрасте 30 и 42 лет.Следственным отделом ОМВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56