Министр спорта с рабочим визитом приехал во Владимирскую область. Олег Матыцин вместе с врио губернатора Александром Авдеевым отправились в Суздаль, чтобы проверить состояние действующих

Министр спорта с рабочим визитом приехал во Владимирскую область. Олег Матыцин вместе с врио губернатора Александром Авдеевым отправились в Суздаль, чтобы проверить состояние действующих и строящихся спортобъектов. Все-таки 1000-летний юбилей на горизонте. Московской делегации показали один из самых долгожданных долгостроев – спорткомплекс “Суздаль-Арена”. Его начали возводить еще при губернаторе Виноградове, в 2012 году. Но через