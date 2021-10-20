Злоумышленники, используя аккаунт одного из них, взяли в прокат самокат стоимостью более 43 тысяч рублей и осуществили на нем движение, не оплатив стоимость проката...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии краж электросамокатов.Установлено, что злоумышленники на Комсомольском проспекте, используя аккаунт одного из них, взяли в прокат самокат, оборудованный GPS-навигацией, стоимостью более 43 тысяч рублей и осуществили на нем движение, не оплатив стоимость проката. После чего транспортное средство перестало подавать сигнал, и администратор обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 24-летний и 33-летний жители столицы. У злоумышленников изъят похищенный электросамокат.В ходе расследования полицейские установили причастность задержанных к серии аналогичных противоправных деяний. В настоящее время выявлено хищение 17 электросамокатов, с общим ущербом более 700 тысяч рублей. Злоумышленники часть похищенных самокатов сбыли, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению. Другая часть самокатов изъята.Следствием и дознанием ОМВД России по району Хамовники и ОП ОК «Лужники» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных. Расследование продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60