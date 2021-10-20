Наш земляк Артур Саргсян вернулся из норвержского Осло. Студент ВлГУ завоевал бронзу на Чемпионате...

Наш земляк Артур Саргсян вернулся из норвержского Осло. Студент ВлГУ завоевал бронзу на Чемпионате мира по греко-римской борьбе. Это были его первые состязания. Артур поделился впечатлениями от соревнований.Артур Саргсян:- Я ехал туда за золотой медалью, как тренеры меня настраивали... Обычные соревнования.. Я старался показать свою борьбу и оказаться на вершине пьедестала. Но на тот день по воле Всевышнего.. Бронзовая медаль - это моя медаль. Ощущения у меня хорошие.. Я почувствовал эту борьбу. И дай Бог, будем исправлять свои ошибки.Артура встретили в аэропорту, затем поздравили в родном ВлГУ. Напомним, сборная России победила в общекомандном зачете. Артур Саргсян представил Россию в весовой категории до 97 килограммов. В одной восьмой финала Артур уступил призеру Олимпийских игр прошлого года из Ирана, который стал чемпионом мира.Но далее в борьбе за бронзу победил итальянского борца со счетом 6:1. Владимирский спортсмен занимается на базе специализированного корпуса единоборств. К соревнованиям его готовили заслуженные тренеры России Надир Магометов и Руслан Юсуфов.Руслан Юсуфов, заслуженный тренер России, личный тренер Артура Саргсяна:- Мы понимаем, что бронзовая медаль - не то, ради чего спортсмены едут выступать на Чемпионатах мира. Но это его первый Чемпионат мира. И бронзовая медаль - весомый для него шаг вперед.