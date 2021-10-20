Стали известны сроки проведения главного анимационного фестиваля страны. Суздальский анимафест...

Стали известны сроки проведения главного анимационного фестиваля страны. Суздальский анимафест стартует 16 марта следующего года и завершится 21 марта. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.Каждый год организаторы формулируют новую тему крупнейшего смотра отечественной анимации. В грядущем году девизом аниматоров станут слова "Кадр решает всё!". По итогам смотра авторы самых ярких работ получают награды в различных номинациях: авторское кино, коммерческий мультфильм, короткий метр и другие. Так же вручается гран-при. В прошлом году его получил Андрей Хржановский за мультфильм "Нос или заговор не таких".