Вместо изношенных качелей - современные. В Центральном парке Владимира ведутся работы по...

Вместо изношенных качелей - современные. В Центральном парке Владимира ведутся работы по обустройству большой игровой площадки. Последнее обновление здесь случилось десять лет назад.Дирекция парка обещает - новый городок будет современным и красивым. Сейчас спецтехника выравнивает площадку, позже там появится прорезиненное покрытие - 800 квадратов. Ранее вся эта территория была засыпана песком. Затем будут установлены игровые элементы для детей разных возрастов. В мэрии обещают расположить здесь конструкции с веревочными и винтовыми элементами, карусели, качели и отдельный комплекс для малышей от трех до шести лет.