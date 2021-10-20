В областном центре завершается сезон дорожных работ. В этом году на капитальный ремонт дорожного...

В областном центре завершается сезон дорожных работ. В этом году на капитальный ремонт дорожного полотна на территории города было направлено 250 миллионов рублей, где 200 миллионов - средства федерального бюджета.Продолжается реализация программы "Дорожное хозяйство". В ее рамках на ямочный ремонт из местного бюджета было направлено 13 миллионов рублей. Идут работы на автодороге Ладога-Лунево, а также на улицах Красноармейская и Егорова - из-за отказа подрядчика выполнять контракт там к укладке асфальта приступили с трехмесячной задержкой. На этой неделе начались работы по устройству двух светофорных объектов. Первый будет установлен на пересечении Судогодского шоссе и автодороги «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово», второй - на пересечении Добросельской и Егорова. Завершатся работы к концу октября.