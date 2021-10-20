Фигурант был задержан оперуполномоченными уголовного розыска в августе текущего года.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант был задержан оперуполномоченными уголовного розыска в августе текущего года после поступившего в полицию сообщения о пропаже ювелирных украшений из квартиры местной жительницы.В ходе следствия установлено, что злоумышленник, в течение нескольких недель делавший ремонт в квартире потерпевшей, заметил, куда она прячет украшения. Когда хозяйки не было дома, обвиняемый похитил золото и впоследствии сдал его в ломбард.Сумма причиненного собственнице ущерба составила более 32 000 рублей.Полицейские установили местонахождение украшений и вернули их владелице.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.