Большая школа в Лефортове откроется не раньше 2023 года.

Большая школа в Лефортове откроется не раньше 2023 года.При строительстве крупных жилых комплексов не забывают и об объектах социальной инфраструктуры. В их составе есть, например, школы и детские сады. Построив эти учреждения, инвесторы передают их в собственность города.Так, в Лефортове построят общеобразовательную школу на 1225 мест – одну из самых крупных в районе. Застройщик возводит объект за свой счет. В строительство вложено 1,76 миллиарда рублей. Когда здание будет введено в эксплуатацию, оно перейдет на баланс города.Сейчас на строительной площадке специалисты занимаются устройством фундамента. Здание планируют возвести к 2023 году.Согласно плану, в школе будут не только учебные классы, но и актовый зал с эстрадой и артистическими уборными, информационный центр с библиотекой и медиатекой, конференц-зал и методический кабинет, а также спальня-игровая для групп продленного дня. В некоторых кабинетах оборудуют лаборантские для практических занятий. Сделают и цифровые лаборатории, где школьники будут получать навыки инженерно-технологической направленности.А еще в школе организуют шахматный клуб, появятся мастерские по обработке дерева, металла и ткани. В спортивном блоке построят два спортзала с душевыми и санузлами, залы для аэробики и гимнастики.Говоря о развитии районе Лефортово, стоит отметить, что здесь в рамках программы "Мой район" построено два детских сада, надземный переход с лифтами через шоссе Энтузиастов, автомобильный разворот под путепроводом "Горбатый", открыты парк имени 1 мая, сквер героям Отечественной войны 1812 года, каток с искусственным льдом.Помимо этого, в районе благоустроены Лефортовский парк, Строгановские дачи, территории 25 объектов образования, свыше 20 спортивных и более 150 детских площадок, а также несколько площадок для выгула собак, приведены в порядок пять скверов.А в прошлом году состоялось долгожданное открытие станции метро "Лефортово". Пока она является частью Некрасовской линии. В будущем же она будет принимать составы Большой кольцевой линии. Напомним, в этом году .