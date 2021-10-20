В Петушинском районе сторож угнал мотоцикл с автостоянки. Полицейские в январе этого года получили сообщение о пропаже мотоцикла Сузуки. Байкер пояснил, что оставил транспортное средство

В Петушинском районе сторож угнал мотоцикл с автостоянки. Полицейские в январе этого года получили сообщение о пропаже мотоцикла Сузуки. Байкер пояснил, что оставил транспортное средство на охраняемой автостоянке. Сумма ущерба составила 100 000 рублей. Полицейские в ходе расследования обнаружили угонщицу. Ей оказалась 52-летняя женщина, которая раньше работала на автостоянке сторожем. Вероятно, незаметно угнать байк для