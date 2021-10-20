Мужчине могли заменить наказание на реальный срок.

В Радужном судебные приставы взыскали с 32-летнего мужчины 140 тысяч рублей. Местный житель оштрафован за ложное сообщение о терракте.Как сообщает пресс-служба УФССП по Владимирской области, фигурант вовремя не исполнил решение Собинского городского суда.В рамках исполнительного производства сотрудник вынес постановление о временном ограничении на выезд гражданина за границу. Должнику была предоставлена рассрочка.«Если в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу человек не оплачивает уголовный штраф, то судебный пристав-исполнитель обращается в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания. Это могут быть обязательные работы или реальное лишение свободы», - уточнили в ведомстве.Однако на этот раз обошлось без крайних мер. Житель Радужного вовремя вносил платежи и выплатил штраф в полном объёме.