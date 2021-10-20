Покупая цветы, злоумышленница ввела в заблуждение продавца и, забрав сдачу, но не оплатив покупку, скрылась.

Сотрудники МО МВД России «Ковровский» в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению мошенничества задержали 44-летнюю жительницу Юрьев-Польского.Установлено, что несколькими месяцами ранее фигурантка пришла в цветочный магазин в Коврове, где продавец предоставила ей выбранный букет, стоимостью 1000 рублей. Демонстрируя намерение оплатить покупку, фигурантка достала 5 000 купюру. В момент, когда продавец отвлеклась на пересчет, злоумышленница спрятала купюру. Забрав сдачу и букет, но не оплатив покупку, она скрылась из торговой точки.В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигурантки к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.