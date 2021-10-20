Семья Фроловых принимала участие в международном XIII форуме-фестивале семейных династий национальной культуры, народного творчества и ремёсел «Вера. Надежда. Любовь». Он проходил в ГТК ..

Семья Фроловых принимала участие в международном XIII форуме-фестивале семейных династий национальной культуры, народного творчества и ремёсел «Вера. Надежда. Любовь». Он проходил в ГТК Суздаль с 15 по 18 октября.По итогам конкурса Фроловы стали победителем в номинации «Творческая мастерская».«Основной была экспозиция резной игрушки», - рассказывают победители.Добавим, что увидеть работы И.Н. Фролова можно не только во время фестивалей, но и на выставках. Две персональных сейчас проходят в Городце и Вологде.