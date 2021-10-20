Вязниковский городской суд приговорил признал виновного 35-летнего водителя, из-за которого в ДТП погибли два его пассажира. Как установил суд, в августе 2020 года после распития спиртных

Вязниковский городской суд приговорил признал виновного 35-летнего водителя, из-за которого в ДТП погибли два его пассажира. Как установил суд, в августе 2020 года после распития спиртных напитков мужчина сел за руль и отправился в соседнюю деревню. С собой он взял с собой пассажиров. Водитель несвоевременно увидел поворот, стал тормозить и резко поворачивать. В итоге машину