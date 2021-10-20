Вернуть средства через суд с помощью бесплатной юридической помощи. Речь о льготниках, которые не получили положенные лекарства вовремя и вынуждены были тратить собственные деньги. В

Вернуть средства через суд с помощью бесплатной юридической помощи. Речь о льготниках, которые не получили положенные лекарства вовремя и вынуждены были тратить собственные деньги. В начале года во Владимирской области произошёл настоящий коллапс. Многие федеральные и региональные льготники, взрослые инвалиды и родители маленьких пациентов не могли получить бесплатные лекарства. Ольга Уварова, мама ребёнка-инвалида С проблемой