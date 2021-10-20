Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Будни Скорой помощи
300 вызовов в день. Коек не...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Будни Скорой помощи
300 вызовов в день. Коек не хватает. Как сотрудники скорой спасают жизни пациентов, рискуя своей?
- Маленькие пассажиры
Эксперимент в автобусах. Соблюдают ли во Владимире закон о запрете высаживать детей из общественного транспорта?
- Министр в Суздале
Стадион "Спартак" и современный спорткомплекс "Суздаль-Арена". Новые объекты в Суздале оценил министр спорта Олег Матыцин.