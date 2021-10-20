Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся.

За организацию азартных игр жителя Покрова оштрафовали на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области со ссылкой на решение суда.«С сентября по декабрь 2020 года обвиняемый оборудовал помещение в деревне Киржач Петушинского района под игровой зал и разместил в нём оборудование, которое незаконно использовал для проведения азартных игр», - уточнили следователи.В результате подпольное казино накрыли. Во время обыска в заведении СУ СК РФ и полиция изъяли у подозреваемых деньги и игровые автоматы.Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся. С учётом того, что чаще всего за такие преступления , мужчина отделался лёгким испугом.