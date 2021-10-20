Владимирская ассоциация родителей детей-инвалидов Свет провела благотворительную акцию. Её...

Владимирская ассоциация родителей детей-инвалидов "Свет" провела благотворительную акцию. Её приурочили к Международному дню борьбы с бедностью.АРДИ "Свет" традиционно поддерживает семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В октябре этого года прошли акции: "Продуктовая корзина" и "Дары осени". Продукты, овощи и фрукты передали в дар одиноким мамам, которые воспитывают детей с инвалидностью. В числе адресатов и ребята, которые живут в учебных квартирах АРДИ "Свет". Акцию поддержали воспитанники организации, педагоги, родители. Помощь особенным детям нужна постоянно. В Ассоциации призывают делать добро, в независимости от дат календаря.