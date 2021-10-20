В ведомстве уверены, что необходимо вводить другие ограничения.

Сегодня руководство страны намерено принять решение об очередных ковидных каникулах, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября. Напомним, что инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой поддержал председатель правительства Михаил Мишустин.Между тем, в региональном Роспотребнадзоре, несмотря на ежедневное обновление рекордов по заболеваемости COVID-19, не видят острой необходимости в вышеописанных мерах.Официальный представитель ведомства Марина Колтунова отмечает, что во Владимирской области ситуация с пандемией по сравнению с другими регионами не такая тяжёлая.«В регионе мы даже не поднимаем тему с продлением каникул для детей. Если объявлять общие каникулы, то общепит и места развлечений нужно закрывать для массового посещения. Полумеры работать не будут», - уверена она.По её мнению, улучшить ситуацию может введение удалёнки и самоизоляции для граждан в возрасте 60+, которые больше подвержены рискам заразиться. Возникает вопрос – представители Роспотребнадзора бывают на улицах? Во время официальной самоизоляции пожилые владимирцы спокойно ездили в общественном транспорте, гуляли в парках, ездили к родственникам. Хотя по требованию ведомства, они должны были ходить лишь в ближайший магазин, аптеку или больницу. Помнится, чиновники даже пытались обязать полицию отслеживать нахождение пенсионеров на самоизоляции.Марина Колтунова добавила, что взрывной рост заболеваемости был ожидаем. Однако в принятии решений учитывается множество факторов.Напомним, что если вчера в регионе было выявлено 294 инфицированных, то 20 октября уже 297 заболевших. При этом количество пациентов, выписанных из больниц, сокращается.Интересно, что доля привитого населения составляет 34%.Добавим, что редакция «33Live.Ru» обратилась в администрацию области с просьбой прояснить ситуацию с введением внеплановых разрезе Владимирской области. Мы продолжим информировать читателя об изменениях. Следите за нашими публикациями.