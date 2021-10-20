В ведомстве уверены, что необходимо вводить другие ограничения.

Сегодня руководство страны намерено принять решение об очередных Напомним, что вице-премьера Татьяны Голиковой поддержал председатель правительства Михаил Мишустин.Между тем, в региональном Роспотребнадзоре, несмотря на ежедневное , не видят острой необходимости в вышеописанных мерах.Официальный представитель ведомства Марина Колтунова отмечает, что по сравнению с другими регионами во Владимирской области ситуация с пандемией не такая тяжёлая.«Если объявят общие каникулы, то мы готовы уйти на них, но антиковидные меры должны быть комплексными», - уверена она.По её мнению, улучшить обстановку может введение удалёнки и самоизоляции для граждан в возрасте 60+, которые больше подвержены риску заражения.При этом даже во время официальной самоизоляции пожилые владимирцы спокойно ездили в общественном транспорте, гуляли в парках, проводили время в общественных местах, участвовали в массовых мероприятиях. Хотя по требованию ведомства, они должны были ходить лишь в ближайший магазин, аптеку или больницу. Помнится, чиновники даже пытались обязать полицию отслеживать нахождение пенсионеров на самоизоляции. Однако спустя какое-то время затея угасла.Марина Колтунова также добавила, что осенью взрывной рост заболеваемости был ожидаем. Однако в принятии решений учитывается множество факторов, а не только статистика заразившихся.Напомним, что если вчера в регионе было выявлено 294 инфицированных, то 20 октября уже 297 заболевших. При этом количество пациентов, выписанных из больниц, сокращается.Интересно, что доля привитого населения составляет 34%.Добавим, что редакция «33Live.Ru» обратилась в администрацию области с просьбой прояснить ситуацию с введением внеплановых выходных в разрезе Владимирской области. Мы продолжим информировать читателя об изменениях. Следите за нашими публикациями.