Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 21 октября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 21 октября 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Особенности заключения супругами смешанного договора при приобретении недвижимости».На вопросы граждан ответит главный специалист-эксперт Гороховецкого отдела - Герасимова Марина Александровна.Время проведения прямой телефонной линии: с 10:00 до 12:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49238) 2-22-54.