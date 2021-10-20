Свою зарплату сотрудникам владимирского предприятия пришлось выбивать через прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку трудового законодательства одного из предприятий города

Свою зарплату сотрудникам владимирского предприятия пришлось выбивать через прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку трудового законодательства одного из предприятий города Владимира. Его название не разглашается. Как установили прокуроры, организация задолжала за 2 месяца 42-м работникам зарплату свыше 2 миллионов рублей. В этой связи прокуратурой в адрес директора организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого образовавшаяся задолженность