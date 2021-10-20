Позднее выяснилось, что в экстренные службы поступил звонок о минировании магазинов. Тревога оказалась ложной, ведутся поиски телефонного террориста.

Информация об эвакуации «Мегаторга» и «Ашана» появилась к обеду 20 октября. Очевидцы сетовали на запах газа в ТЦ.Сперва владимирцы подумали, что проводятся учения МЧС, но ведомство опровергло эту информацию.«Мероприятия не связаны с чрезвычайными происшествиями», - подчеркнула врио руководителя пресс-службы МЧСпо Владимирской области Светлана Барашкова.Позднее выяснилось, что в экстренные службы поступил звонок о минировании магазинов. Тревога оказалась ложной, ведутся поиски телефонного террориста.