В областной столице готовятся отметить юбилей великого тренера.

Во Владимире 25 октября состоится ряд памятных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения основателя владимирской школы спортивной гимнастики Николая Толкачева.В 8.30 на кладбище «Улыбышево» пройдёт церемония возложения цветов на могилу Заслуженного тренера СССР. В 11.00 у дома на Большой Нижегородской-32, где он жил, откроют мемориальную бронзовую доску.С 24 по 28 октября СШОР имени Н.Г. Толкачева пройдут Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике.Напомним, что Николай Григорьевич родился 25 октября 1921 года в Тюменской области. Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов Славы и Краснолй Звезды. Он и его супруга Любовь Николаевна стояли у истоков становления владимирской гимнастической школы, которая была открыта 1 сентября 1961 года. За десятилетия своей работы учреждение воспитало 13 олимпийских чемпионов.