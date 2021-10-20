На место выезжали 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет

Утром 19 октября во Владимире на Суздальском проспекте сгорел грузовик. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Сообщение о происшествии пришло на пульт пожарной охраны около 10 утра. На момент прибытия спасательных подразделений наблюдалось горение кабины «Газели».«Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на весь автомобиль и потушили пламя на площади пять квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.На место выезжали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.Дознаватели разбираются в причинах случившегося.