В результате многоэтапного хирургического лечения удалось добиться стабилизации состояния пациентки. Восстановились ясное сознание и опорно-двигательная система. После курса лечения женщина встала на ноги.

Владимирские врачи спасли пациентку с аневризмой головного мозга. В первичный сосудистый центр горбольницы №4 в тяжёлом состоянии доставили 52-летнюю женщину. На МРТ специалисты выявили массивное кровоизлияние.Больную перевели в ОКБ, где при проведении контрастной церебральной ангиографии ей поставили диагноз – разрыв аневризмы передней соединительной артерии.«Она опасна тем, что может внезапно лопнуть и привести к кровоизлиянию в мозг. Медлить было нельзя», - рассказывают в департаменте здравоохранения Владимирской области.Бригада нейрохирургов выполнила клипирование. Специалисты наложили клипсу на шейку аневризмы. Из головного мозга удалили часть крови.«Операция проведена через трепанационное отверстие. На открытый участок головного мозга нейрохирурги установили биопротез для минимизации негативных последствий», - пояснили в депздраве.Однако на этом борьба за жизнь пациентки не закончилась. Доктора констатировали ангиоспазм, который привёл к отёку головного мозга. Врачи провели очередное оперативное вмешательство.Впоследствии появилось ещё одно осложнение – арезорбтивная гидроцефалия.В результате многоэтапного хирургического лечения удалось добиться стабилизации состояния пациентки. Восстановились ясное сознание и опорно-двигательная система. После курса лечения женщина встала на ноги. Сейчас она проходит медицинскую реабилитацию.«Ежегодно выполняется от 30 до 50 операций при аневризмах сосудов головного мозга. Особое внимание уделяется развитию сосудистой нейрохирургии, нейроонкологии, спинальной и функциональной хирургии, хирургии эпилепсии, вмешательствам с использованием малоинвазивных методик», - рассказал заведующий отделением нейрохирургии ОКБ Николай Никитин.Медицинская помощь в отделении нейрохирургии оказывается круглосуточно.