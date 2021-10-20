В последние два дня владимирские социальные сети наполнились сообщениями о задымлении в Ленинском...

В последние два дня владимирские социальные сети наполнились сообщениями о задымлении в Ленинском районе. На эту проблему обратил внимание Центр управления регионом.На своей странице в Вконтакте они приводят сообщение жительницы Владимира Натальи Швецовой: «На Диктора Левитана за ж/д путями горит свалка. Соседи звонили 112, им сказали, что все тушат. А по факту мы просто задыхается тут. Окна открыть невозможно. Уже кашель начался. Головные боли. А свалка все дымит и дымит!» Подобных комментариев в Сети множество.Выявив проблему с помощью системы «Инцидент Менеджмент», Центр управления регионом передал данные в администрацию города. Мэрия объяснила, в чем дело и как устраняется причина:«Причина — горение свалки на большой глубине, затушить все единовременно сложно. Приходится экскаватором поднимать горящий мусор и проливать его снизу. Пожарные расчеты и спасатели тушат уже вторые сутки, в том числе и ночью. Предположительно, локализация будет завершена к 19 октября».В мэрии также отметили, что эта свалка несанкционированная. В конце 20 года ее уже ликвидировали, но сейчас она образовалась вновь. Материалы по свалке направлены в городское УВД, виновники ее образования должны быть наказаны и возместить материальный ущерб, связанный с ее ликвидацией.