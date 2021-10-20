Чиновники заверили, что компании, незаконно утилизировавшие отходы, уже установлены. МВД проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Во Владимире с 17 и до вечера 19 октября горела несанкционированная свалка строительного мусора. Горожане писали гневные посты в соцсетях, публиковали фотографии и лишь к вечеру 19 октября появилась официальная реакция властей.В частности, через «Инцидент Менеджмент» информация попала в Центр управления регионом, который передал данные в мэрию Владимира. Выяснилось, что пожарные расчёты и спасатели тушат возгорание уже вторые сутки. В том числе ночью. Локализовать возгорание обещали 19 октября к 19.00.«Горение происходит на большой глубине, что создаёт определённые сложности в работе. Приходится экскаватором поднимать горящий мусор и проливать его снизу», - уточнили в горадминистрации.Причиной едкого дыма стал полыхающий строительный мусор в районе улицы Элеваторной.Между тем, чиновники заверили, что компании, незаконно утилизировавшие отходы, уже установлены. МВД проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.