В 2021 году в медцентре «Белая Роза» онкоскрининг прошли 6280 женщин.

В 2021 году в медцентре «Белая Роза» онкоскрининг прошли 6280 женщин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.«Цель его работы – раннее выявление и профилактика опухолей репродуктивной системы и молочных желёз», - уточнили в депздраве.Как сообщила главный врач учреждения Анастасия Фарсобина, за 9 месяцев проведено 3654 сеанса маммографии.«У 26 женщин выявлено злокачественное новообразование молочной железы, один случай рака шейки матки, у 202 диагностирована дисплазия шейки матки II и III степени. Обранужено 251 доброкачественное новообразование молочной железы, 123 случая доброкачественного новообразования яичника», - отметила Анастасия Фарсобина.Пациентки направлены на дообследование и лечение в Областной онкодиспансер и центры амбулаторной помощи.