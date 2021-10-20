В Гусь-Хрустальном районе в суд направлено уголовное дело о хищении оружия В июне текущего года в...

В Гусь-Хрустальном районе в суд направлено уголовное дело о хищении оружияВ июне текущего года в полицию Гусь-Хрустального обратился местный житель, сообщивший о совершении кражи из его дома. По словам мужчины, из сейфа пропали принадлежащие ему охотничье ружье и патрон.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что накануне пропажи в гостях у потерпевшего была его дочь со своей приятельницей.Местонахождение женщин было установлено. В содеянном они сознались.Установлено, что обвиняемые, 40 и 46-летняя местные жительницы, заранее договорились о совершении кражи. Находясь в доме заявителя, одна из подруг отвлекала его, а вторая нашла ключи от сейфа и забрала ружье и патрон. После этого злоумышленницы скрылись и спрятали похищенное дома у одной их них, планируя в дальнейшем продать.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» было возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: drive2.com