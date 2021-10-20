Решение будет принято к концу недели.

К концу недели во Владимирской области решат вопрос о продлении нерабочих дней. Ранее из-за ухудшения ситуации с COVID-19 Владимир Путин в стране каникулы с 30 октября по 7 ноября.«Досрочное введение каникул - на усмотрение регионов. Мы обсуждаем, как поступить. Пока склоняемся к тому, чтобы не увеличивать сроки. В десятку наиболее проблемных субъектов Владимирская область не входит, но и у нас всё непросто. Люди болеют тяжело. Число коек в госпиталях мы нарастили, но увеличенные мощности не успевают за ростом », - рассказал Александр Авдеев на своей странице «Вконтакте».Врио главы региона добавил, что власти сопоставляют все «за» и «против».Ранее мы сообщали, что