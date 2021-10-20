Приговор Вязниковского городского суда по делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем...

Приговор Вязниковского городского суда по делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть двух пассажиров автомобиля, вступил в силу.Вязниковским городским судом вынесен приговор 35-летнему местному жителю. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.Установлено, что в августе 2020 года житель Вязников после распития спиртных напитков решил поехать за рулем собственного автомобиля в соседнюю деревню.Водитель несвоевременно увидел поворот вправо, стал тормозить и резко поворачивать, в результате чего машину занесло в кювет и она ударилась задней частью крыши об дерево. Два пассажира автомобиля, находящиеся на заднем сидении, погибли на месте ДТП.Медицинским освидетельствованием, проведенным в тот же день в больнице, у водителя выявлено алкогольное опьянение.В ходе рассмотрения уголовного дела в суде была доказана вина подсудимого, опровергнуты его доводы о технической неисправности автомобиля и недостатках дорожного покрытия. Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.Кроме того, судом с осужденного в пользу родственников погибших взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей каждому.Данный приговор судами апелляционной и кассационной инстанций оставлен без изменения, а жалобы осужденного – без удовлетворения. Водитель направлен в исправительную колонию для отбывания назначенного наказания, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: pexels.com