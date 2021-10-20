ЗАГСы опубликовали самые популярные и редкие имена для младенцев, родившихся в третьем квартале.

По информации ЗАГСов, десять популярных мужских имен для младенцев, родившихся во Владимирской области в третьем квартале, это: Матвей, Максим, Александр, Артём, Михаил, Иван, Тимофей, Кирилл, Дмитрий и Даниил. Девочек чаще всего называли София, Мария, Варвара, Виктория, Ксения, Милана, Василиса, Ева, Алиса и Александра.Что касается редких имён, то некоторые родители нарекли своих малышей Архипом, Тихоном, Габриэлем, Геральтом, Добрыней, Соломоном, Спартаком, Алисандрой, Ассоль, Весной, Мартой, Златославой, Евангелиной, Павлой и Эммануэллой.