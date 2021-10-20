Во время первого полета американцев на Луну, Армстронг, выходя из ракеты произнес историческую фразу:
- Маленький шаг для человека, огромный прыжок для человечества.
И добавил вполголоса:
- Удачи, господин Горский.
По возвращении на Землю, в течение 10 лет настырные журналисты пытались добиться от Армстронга объяснения этой фразы, но на все вопросы тот отвечал, что ничего сказать не может. Вопрос стал традиционным, как и ответ. Внезапно, через 10 лет после полета, получил на пресс-конференции стандартный вопрос:
- А кто же все-таки такой г-н Горский?
Армстронг неожиданно ответил, что, поскольку г-н Горский умер, он чувствует себя вправе объясниться:
- Когда мне было 7 лет, мы с братом играли в бейсбол во дворе. Брат слишком сильно ударил по м
еще анекдот!