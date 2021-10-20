#ЯПЕРЕПИСАЛСЯ33 Челлендж, посвящённый Всероссийской переписи населения, стартовал во Владимирской...

#ЯПЕРЕПИСАЛСЯ33Челлендж, посвящённый Всероссийской переписи населения, стартовал во Владимирской области и продлится до 14 ноября.Его запустили администрация Владимирской области и Владимирстат. Жителям региона предлагают опубликовать на своих личных страницах "ВКонтакте" или "Инстаграм" фото по тематике Всероссийской переписи и текст с впечатлениями от участия. Обязателен хэштег #ЯПЕРЕПИСАЛСЯ33. Авторы самых креативных постов получат призы: сувениры с фирменнной символикой переписи и благодарственные письма.Итоги челленджа будут подводиться еженедельно на страницах Владимирстата в социальных сетях.