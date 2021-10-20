До рубежа в 300 заболевших осталось 3 человека. Владимирская область продолжает устанавливать антирекорды по количеству заражённых. На утро среды имеем 297 человек. Такого количества не было

До рубежа в 300 заболевших осталось 3 человека. Владимирская область продолжает устанавливать антирекорды по количеству заражённых. На утро среды имеем 297 человек. Такого количества не было за всю пандемию. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 59 370. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 67 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла