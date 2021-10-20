В 48-минутном интервью коллегам из «Губернии 33» он рассказал о своих хобби и частной жизни.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в 48-минутном интервью коллегам из рассказал о своих хобби и частной жизни.Глава региона слушает рок. В частности, ДДТ, «Арию» и «Кино».У Александра Александровича двое детей – Владимир и Александра. Со своей будущей супругой учился в одном классе.В юности он читал Толкина и Дюма. Позднее ему полюбились Булгаков, Драйзер, Айн Рэнд и Достоевский.Госслужащий на любительском уровне занимался футболом, баскетболом и плаванием, но сейчас предпочитает агрофитнес. На своей даче он занимается благоустройством территории, сажает деревья и регулярно что-нибудь строит.