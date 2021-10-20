Житель Покрова признан судом виновным в организации и проведении азартных игр с использованием...

Житель Покрова признан судом виновным в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.Следствием и судом установлено, что в период с сентября по декабрь 2020 года обвиняемый оборудовал помещение в деревне Киржач Петушинского района под игровой зал и разместил в нем игровое оборудование, которое незаконно использовал для проведения азартных игр.Следователем СК России совместно с сотрудниками УМВД России по Владимирской области в ходе проведенного обыска в игровом заведении изъяты денежные средства и игровое оборудование.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд назначил мужчине штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает следственное управление следкома РФ по Владимирской области.