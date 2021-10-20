Житель Владимирской области выплатил уголовный штраф за заведомо ложное сообщение об акте...

Житель Владимирской области выплатил уголовный штраф за заведомо ложное сообщение об акте терроризмаСудебные приставы ЗАТО г. Радужный взыскали более 140 тысяч рублей с 32-летнего местного жителя. Мужчина по решению Собинского городского суда был признан виновным по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.При неуплате уголовного штрафа наказание может быть заменено обязательными работами или реальным сроком лишения свободы.Служба судебных приставов вынесла постановление о временном ограничении на выезд жителя Радужного из Российской Федерации. В связи с финансовым состоянием должника ему было разрешено погашение штрафа в рассрочку. За свою «шутку» мужчина полностью расплатился, отдав более 140 тысяч рублей, информирует пресс-служба УФССП России по Владимирской области.