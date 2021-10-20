Кроме того, в пользу родственников погибших взыскана компенсация морального вреда – по одному миллиону рублей каждому

В Вязниках 35-летний мужчина, по вине которого погибли два пассажира, приговорён к 9 годам колонии. Осужденный пытался обжаловать вердикт Фемиды, но апелляционная и кассационная инстанции не удовлетворили его просьбу.В августе 2020 года будучи пьяным он решил поехать на машине в соседнюю деревню. Зазевавшись и не увидев поворот направо, он стал тормозить, в результате чего автомобиль занесло в кювет. Транспортное средство врезалось в дерево.В результате ДТП два пассажира автомобиля, находившиеся на заднем сидении, погибли на месте аварии.«На суде были опровергнуты доводы обвиняемого о технической неисправности автомобиля и недостатках дорожного покрытия. В итоге суд назначил ему 9 лет колонии общего режима, а также на 2,5 года лишил водительских прав. Кроме того, в пользу родственников погибших взыскана компенсация морального вреда – по одному миллиону рублей каждому», - уточнили в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Вязниковец направлен в исправительную колонию для отбывания наказания.