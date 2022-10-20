Москва, 20 октября 2022 г. – Арматурный завод «Гусар» - один из крупнейших промышленных предприятий Владимирской области, продолжает поддерживать российских военнослужащих и экипировать ..

Москва, 20 октября 2022 г. – Арматурный завод «Гусар» - один из крупнейших промышленных предприятий Владимирской области, продолжает поддерживать российских военнослужащих и экипировать мобилизованных сотрудников.В рамках частичной мобилизации работники завода, часть из них добровольцы, проходят военную подготовку в учебной части г. Коврова.«Мы не можем остаться в стороне: на каждого мобилизованного закуплено самое необходимое – термобелье, налокотники, прочие вещи и обмундирование, а семьи работников получили материальную помощь в размере 34 000 рублей», - отметил Генеральный директор завода Сергей Карачков.По согласованию с Правительством Владимирской области, в качестве помощи Гусар приобрел квадрокоптеры и подсумки, предназначенные для хранения аптечки и переноски личных вещей, на общую сумму более 1 млн рублей, которые, в составе общего груза, будут отправлены в военные формирования ВС РФ.Справка:ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» основано в 2002 году в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. В его создании приняли участие ведущие специалисты с опытом работы в машиностроении более десяти лет. При организации работы «Гусара» они применяли новейшие достижения в технологии, технике, управлении и кадровой политике.С момента основания «Гусар» вырос из небольшого завода в одно из крупнейших арматурных предприятий России. В настоящее время общая территория предприятия составляет 8,4 га, а численность коллектива «Гусар» составляет 1400 человек. При этом один из показателей эффективного исользования всех видов ресурсов – выработка на одного работающего – на заводе сегодня в 2-4 раза выше, чем на родственных предприятиях по производству арматуры.