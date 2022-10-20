Поручено повысить бдительность при охране образовательных учреждений.

Во Владимире состоялось первое заседание оперштаба по введению Об этом рассказал Александр Авдеев.В штаб вошли руководители госорганов и структур, которые обеспечивают безопасность, порядок, социальную и экономическую стабильность. Для жителей не последует каких-то серьёзных перемен. Однако стороны, собранные в штабе, должны внутренне мобилизоваться», - подчеркнул губернатор.Каждое ведомство имеет актуальный план действий. Власти будут информировать владимирцев о принимаемых мерах. Поручено повысить бдительность при охране образовательных учреждений.«Режим повышенной готовности - не новость. Он был введён в марте 2020 года в связи с распространением коронавируса и действовал до сих пор. Ситуация знакомая. Всё будет в порядке», - резюмировал глава региона.