25-летняя жительница Камешковского района, регулярно нарушающая ПДД, погасила задолженность по...

25-летняя жительница Камешковского района, регулярно нарушающая ПДД, погасила задолженность по штрафам. Выплатить долг побудили меры принудительного воздействия.Судебными приставами было возбуждено 44 исполнительных производства о взыскании штрафов с автоледи за превышение скорости на общую сумму 23 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.Любительница быстрой езды не торопилась оплачивать штрафы добровольно. Приставы выяснили, что у неё имеется автомобиль «LADA GRANTA» 2021 года выпуска. В отношении транспортного средства было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. Кроме этого, судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должницы, находящиеся в банке.Когда необходимая денежная сумма поступала на счёт жительницы Камешковского района, она была взыскана в счёт погашения задолженности. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, ограничительные меры в отношении отечественного автомобиля, принадлежащего должницы, сняты.Фото https://www.pxfuel.com/ru/photos