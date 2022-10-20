Русский фольклор с доставкой в Армению. Пять девушек-добровольцев из Владимирской области...

Русский фольклор с доставкой в Армению. Пять девушек-добровольцев из Владимирской области использовали свои отпуска, для того, что чтобы познакомить армянских детей с русским языком и старинными народными традициями. Репортаж Любови Клюквиной.Могли ли представить школьники и учителя армянской школы высокогорного села Ахпат, что в их класс ворвутся живые матрешки? "Нашествие" русских кокошников и сарафанов проходит в рамках проекта "Миссия Добро". И миссия эта- налаживание культурных связей между двумя дружескими народами.Анастасия Уйбина, волонтер гуманитарной программы «Миссия Добро»:- Сразу заметно, как чистый горный воздух и окружающая среда благоприятно влияет на учителей и детей, с которыми нам предстояло работать. Были опасения, что при виде нас в русских национальных костюмах, нас могут испугаться, но получилось все наоборот. И самое главное, что не возникло серьезного языкового барьера, и мы нашли дружеский контакт.Школьники осваивали теорию и практику творчества с помощью специальной игровой программы и пяти фольклорных жанров: декоративно-прикладное творчество, народный театр, музыка, игры и вокал. Раньше местные ребята только ели ложками. Теперь знают, что на них можно играть. А ещё есть трещотка, рубель и чугунок.Дарья Чванова, волонтер гуманитарной программы «Миссия Добро»:- Общаясь с детьми, мы увидели в их глазах заинтересованность к нашей русской народной культуре, ведь каждый день они с радостью приходили на наши занятия. Ребята учили нас армянским словам приветствия, познакомили нас с армянскими сказками, а главным открытием для нас стала национальная кухня.Все пять девушек-волонтеров окончили Владимирский колледж культуры и искусства по специальности народно-художественное творчество. В играх, песнях и "потешках" они решили провести свои отпуска. Возглавляет движение добровольцев начальник отдела областного Департамента культуры Галина Казанская. Хранительницы русского фольклора пробудут в Лорийской области Армении ещё неделю. В соцсетях местные радуются, но не удивляются: "русские не приехали, - пишут в комментариях, - они всегда жили и творили вместе с нами".Любовь Клюквина