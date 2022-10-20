Руководитель Управления Роскомнадзора Владимирской области Владимир Никоноров объявил об уходе в отставку по достижении предельного 65-летнего возраста. Об этом стало известно на

Руководитель Управления Роскомнадзора Владимирской области Владимир Никоноров объявил об уходе в отставку по достижении предельного 65-летнего возраста. Об этом стало известно на пресс-конференции 20 сентября. Свой пост Владимир Никоноров занимал с момента создания управления РКН в 2009 году. До назначения нового постоянного руководителя временно исполнять его обязанности будет заместитель Михаил Димаков. Прокомментируйте новость у нас