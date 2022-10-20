Губернатор области Александр Авдеев прокомментировал введение в регионе уровня повышенной готовности. Накануне на заседании Совета Безопасности президент объявил о подписании двух

Губернатор области Александр Авдеев прокомментировал введение в регионе уровня повышенной готовности. Накануне на заседании Совета Безопасности президент объявил о подписании двух указов. Один из них – о введении в четырех регионах военного положения. Речь о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, второй – о наделении дополнительными полномочиями глав российских регионов. В том числе в Центральном